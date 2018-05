Novinky

9:34 - Kaple svatého Jiří, ve které se bude konat obřad, je již vyzdobena květinami. Celkem vyjde květinová výzdoba na více než tři milióny korun. Ozdobena budou všechna svatební místa na hradě Windsor, během svatebního průvodu se navíc budou do vzduchu vyhazovat konfety z osmi miliónů okvětních plátků.

Kaple svatého Jiří s květinovou výzdobou.

FOTO: Danny Lawson, ČTK/AP

9:17 - Vévoda a vévodkyně ze Sussexu. To jsou oficiální tituly, které budou Harry a Meghan používat po svatbě. Královská rodina to v prohlášení oznámila po deváté hodině.

9:06 - Harry a Meghan pozvali do kaple svatého Jiří, v níž se bude konat obřad, asi 600 lidí. Dalších 200 by mělo dorazit na večerní hostinu, podle BBC by neměly mimo jiné chybět členky skupiny Spice Girls. Na svatbě určitě bude Patrick J. Adams, kolega Markleové ze seriálu Suits. O dalších celebritách se jen spekuluje, jisté ale je, že budou chybět významní politici. Zdůvodněno to bylo tím, že kaple je poměrně malá a princ Harry navíc není v přímé následnické linii.

Uličky ve Windsoru se plnily už od časného rána, mnoho lidí v nich dokonce přespávalo, aby si zabrali ta nejlepší místa.

FOTO: Matt Dunham, ČTK/AP

8:47 - Mimochodem, princ William je prezidentem anglické fotbalové asociace a pravidelně předává pohár vítězi zmíněného FA Cupu. Dlouho se spekulovalo, že by z hostiny odjel na zápas, aby mohl předat pohár. Kensingtonský palác ale podle listu The Sun ale uvedl, že se tak nestane a William zůstane ve Windsoru, aby dostál svým povinnostem svědka.

8:43 - V uličkách Windsoru, který má asi 30 tisíc obyvatel, by se dnes podle odhadů mělo tísnit až 100 tisíc zvědavců. Celosvětově by svatbu podle predikce deníku Metro měly sledovat až tři miliardy lidí, což je o miliardu víc než u svatby Williama a Kate.

Zároveň je ale potřeba dodat, že ani v Británii svatba nezajímá úplně všechny. Až polovina Britů si prý přenos nepustí, jak jsme již psali. Tamní média proto v posledním týdnu vydávala návody, jak se svatbě vyhnout, a pro mnohé je hlavní událostí dne večerní finále fotbalového FA Cupu mezi londýnskou Chelsea a Manchesterem United.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Svatební obřad se koná na hradě Windsor západně od Londýna. Zdroj: Reuters.

8:31 - Ulice v okolí hradu jsou zaplněné, policie a záchranáři jsou v pohotovosti a organizátoři okázalého představení dokončují poslední detaily ceremoniálu. Vojenská policie se speciálně vycvičenými psy prohledala trasu slavnostního průvodu a policisté prozkoumali odpadkové koše a kanály, kde by mohly být ukryty bomby.

Princ Harry a Meghan Markleová.

FOTO: Eddie Mulholland, ČTK/AP

8:30 - Vítáme vás u on-line přenosu z královské svatby. Celý den vám budeme přinášet zpravodajství textovou formou i živým videem.

Harry a Meghan se zasnoubili loni v listopadu, nedlouho poté byl oznámen květnový termín svatby. Vztah s rozvedenou herečkou Harry potvrdil v listopadu roku 2016, na veřejnosti se spolu poprvé oficiálně objevili loni v září.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Zamilovaní Harry a Meghan. Zdroj: AP

Harrymu jde za svědka jeho bratr William. Nebylo to překvapením, Harry byl totiž Williamovým svědkem na jeho svatbě v roce 2011. Meghan svědkyni mít nebude. Prý nechtěla volbou jedné osoby urazit nikoho ze svých blízkých přátel, podle britských médií to navíc není u královských svateb ani zvykem.