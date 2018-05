V Praze jsou poprvé k vidění originální bankovky od Alfonse Muchy nebo Maxe Švabinského

Dosud největší výstavu mapující historii výroby bankovek od první republiky až po současnost, rozpracované návrhy slavných umělců či plány do budoucna představuje v rámci oslav 90 let od svého vzniku Státní tiskárna cenin. V zimním refektáři Strahovského kláštera jsou až do konce května k vidění i exponáty, které doposud byly skryty v trezorech.