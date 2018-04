Craig dodal, že podobné iniciativy jsou nešťastné, ač mohou být myšleny dobře. „Pokud s námi chcete spolupracovat na zastavení násilí, existuje řada věcí, na kterých můžeme pracovat společně,“ řekl šéf detroitské policie. „Ale paintballová válka po celém městě není správný způsob, jak na to,“ dodal.

Místní policii v posledních dnech kvůli bojům se zbraněmi na kuličky s barvou zahltily stížnosti. Když jeden policista ve středu zapnul sirénu poté, co spatřil asi 50 účastníků bitvy, zasypala jeho auto salva paintballových nábojů.

Kvůli incidentu byl zatčen dvaadvacetiletý Davon Williams, který byl následně obviněn ze dvou přestupků. Policie uvádí, že v souvislosti s probíhající „válkou” zadržela už šest lidí.

„Největší obava, kterou mám, je, co se stane, když bude někdo považovat pušku s barvou za opravdovou zbraň. Vypadají jako skutečné zbraně, obzvláště z větší vzdálenosti,“ řekl Craig a upozornil na možnost eskalace policejního zásahu proti osobě vyzbrojené puškou na paintball.

