Hluchý a napůl slepý pes hlídal tříletou holčičku ztracenou v buši

Sedmnáctiletý honácký pes Max byl jediným společníkem tříleté dívky, která se minulý pátek zatoulala z farmy nedaleko australského města Warwick a strávila studenou a deštivou noc v buši. Pes po celou dobu děvče zahříval a nakonec to byl on, kdo upozornil na to, kde se dítě nachází.