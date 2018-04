Narozený chlapec je po princi Charlesovi, Williamovi a jeho dětech Georgovi a Charlotte v pořadí pátým následníkem britského trůnu. Na šestou pozici tak odsunul svého strýce prince Harryho.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.