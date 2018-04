ČTK

"Box se čmeláky se zřejmě otevřel, když se nakládala zavazadla. Zhruba deset kusů hmyzu z boxu uniklo," uvedla letecká společnost Rossija, na palubě jejíhož stroje se incident stal. Zdatní opylovači, kterých si zahrádkáři i zemědělci velmi cení, následně na cestě za svobodou pronikli do kabiny letadla.

Aerolinky podle mezinárodních pravidel pro leteckou dopravu po vyklizení stroje přistavily náhradní letadlo. To na plánovaný let do krymského Simferopolu odstartovalo s devadesátiminutovým zpožděním.

Kolik cestujících na palubě letadla bylo, agentura neuvedla.