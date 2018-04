Dlouho utajované tajemství vyšlo na povrch díky touze po informacích o svých předcích. Rowletteová poslala ze zvědavosti svůj vzorek DNA specialistům z populárního internetového genealogického serveru ancestry.com. Výsledky ji však šokovaly.

Ukazovaly totiž, že jejím biologickým otcem není ten, o kterém si to celý svůj dosavadní život myslela, ale jistý Gerald E. Mortimer ze státu Idaho.

