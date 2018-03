„Lidem, kteří hada našli, bylo hned jasné, že spolkl bačkoru. Bylo to evidentní z tvaru boule na jeho těle a jedna bota jim chyběla,“ řekl Daily Mailu veterinář Josh Llinas, ke kterému se dvoumetrová krajta kobercová následně dostala.

Bačkoru poté potvrdily i rentgenové snímky, které Llinas označil za „jedny z nejpůsobivějších, které ve svém dosavadním životě viděl”.

Veterinář chtěl botu z těla hada odstranit nejprve bez operace skrz trávicí trakt, nakonec však usoudil, že je cizí předmět příliš velký.

Chirurgický zákrok, při němž Llinas provedl 45centimetrový řez, trval zhruba hodinu a proběhl bez jakýchkoliv komplikací. Než bude had vypuštěn zpět do přírody, musí se však z následků operace zotavit, což může trvat až osm týdnů.

*Warning: Graphic content*

SLIPPER-Y SNAKE: A coastal carpet python got into a shoe-load of trouble after swallowing a slipper which had to be surgically removed. The reptilian robbery was uncovered when a QLD man found one of his slippers had mysteriously disappeared. #TenNews pic.twitter.com/3PCrkq9RaN