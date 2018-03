Americký výrobce elektronických cigaret Halo se ve svém průzkumu, kterého se zúčastnilo na 1005 respondentů z řad kuřáků i nekuřáků, zaměřil na to, jak zaměstnanci vnímají kouření na pracovišti.

S tím, že kuřácké pauzy jsou fér, souhlasí 81 procent kuřáků. Většina nekuřáků je však považuje za neférové a se svými kouřícími kolegy souhlasí pouze 25 procent dotázaných.

Zhruba 80 procent nekuřáků by pak jako kompenzaci uvítala dny volna navíc, s tím souhlasí i 62 procent dotazovaných, kteří kouří. Nejvíce nekuřáků, 41,9 procenta, by uvítalo tři až pět dní volna - a souhlasí s nimi i 28 procent kuřáků. Pouze jeden či dva dny volna by si přálo 24,6 procenta nekuřáků a 13,6 procenta by si přálo šest a více dní extra dovolené.

Podle projektového manažera firmy Halo stráví průměrný kuřák na cigaretových pauzách zhruba šest dní ročně. Nejvíce dnů na pauzách, 20,5 dne, prokouří zaměstnanci v IT a prodejci.

Za měsíc dovolené s kouřením přestanu



Zajímavá byla rovněž otázka, za kolik dní placené dovolené navíc by byli zaměstnanci ochotni vzdát se kouření na pracovišti. V průměru to vychází na jedenáct dnů, učitelé požadovali dnů nejvíce – celých třicet. Pouhé čtyři dny naopak považovali lidé působící v přepravě a logistice.

Přestat kouřit je pro řadu kuřáků nepřekonatelným problémem a více než 80 procent dotázaných si myslí, že finanční pobídky či jiné benefity od zaměstnavatelů by byly dobrým krokem, jak zaměstnance motivovat, aby se své závislosti zbavili.

Debatu o kouření na pracovišti rozpoutala už minulý rok japonská firma Piala, která dala nekuřákům šest dní dovolené navíc. Důvodem byl zejména čas, který kuřáci na pauzách strávili. Firma totiž sídlila v 29. patře a jedna pauza tak zabrala minimálně 15 minut. [celá zpráva]