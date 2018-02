Když se 22. února roku 1918 manželům Addie a Haroldu Wadlowovým narodil syn Robert, nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl jakkoli vymykat. Dítě bylo zdravé a vážilo běžných tři a půl kila.

Jenže chlapec v malém domku na Monroe Street v illinoiském městečku Alton rostl jako z vody. Vlastně ještě o hodně rychleji. V pouhém půl roce už vážil 13,6 kilogramu (optimální váha se pohybuje někde kolem osmi kil), v osmnácti měsících se jeho hmotnost blížila 30 kilogramům (téměř trojnásobek oproti optimální váze).

Tallest man in history Robert Wadlow with his father. 6 5 at age 10 1929. pic.twitter.com/ZAWRG0Wno8

Desetiletý Robert se svým otcem

Za abnormální růst mohla porucha podvěsku mozkového, která nadměrně produkovala růstový hormon. Dnes je možné tento stav zvrátit, ve dvacátých letech byla ale medicína úspěšné léčbě ještě na míle vzdálená.

V osmi letech už „malý“ Robert převyšoval svého otce. Měřil 187 centimetrů a Harolda dokázal bez problémů vynést po schodech. Pochopitelně převyšoval i své mladší sourozence, dva bratry a dvě sestry, kteří měli normální velikost.

Navzdory jeho výšce, rodiče se snažili dopřát Robertovi „normální“ život. Wadlow si hrál se svými sourozenci jako každé jiné dítě, ve škole mu nechali vyrobit speciální lavici a dokud mu to velikost prstů dovolila, věnoval se Robert hraní na kytaru či fotografování.

Robert Wadlow ... the world’s tallest man in history ... with his brothers and sisters ©1936 pic.twitter.com/Jk6DLRem5Y