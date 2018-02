Francouz chce ve šlapací vzducholodi přeletět část Středozemního moře

Francouzský vyznavač balónového létání Stephane Rousson si vytyčil nelehký cíl - ve své nepříliš obvyklé vzducholodi, jejíž pohon je udáván šlapáním do pedálů jako je tomu u jízdního kola, by chtěl přeletět nezanedbatelný úsek Středozemního moře. Testovací let, který je viditelný na videu, se odehrál minulý pátek.