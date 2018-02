Podle informací cartagenské policie bylo mládě malpy od svých rodičů odloučeno jen několik týdnů po narození.

Obyvatelé tamní čtvrti proto opici zanesli k feně, která v nedávné době přišla o mláďata, a doufali, že se o mládě postará. Ačkoli bylo něco takového velmi nepravděpodobné, fena se malpy opravdu ujala, a začala ji dokonce kojit.

„Byli jsme vztahem mezi opicí a psem velmi překvapeni. Je to velmi neobvyklé. Už jen proto, že jedno ze zvířat je divoké a druhé domestikované,“ svěřil se agentuře Reuters tamní policista Anderson Blancquicet.

„Místní obyvatelé nám řekli, že fena porodila pět štěňat, která ale z neznámých důvodů zemřela. O opici se postarala po všech stránkách. Vzniklo mezi nimi obrovské pouto. Mládě se od feny nehne na krok, po celý den je na jejím hřbetu,“ dodal.

Má to i stinné stránky



Na svou pečovatelku se však opice upnula natolik, že to má i stinné stránky. Pokud se k feně někdo přiblíží, začne být okamžitě agresivní. Tamní policie proto chce nerozlučné kamarády oddělit a vrátit opici zpět do jejího přirozeného prostředí.

Zvířecí odborníci však vyjádřili obavy, že by se o sebe mládě malpy zatím nedokázalo postarat a rovněž by mohlo být svým druhem odmítnuto. Jak to s jejich kamarádstvím dopadne, tak prozatím není zřejmé.