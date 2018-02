Obálka byla nalezena v soukromé knize bývalého senátora Spojených států amerických Philipa Schuylera, tedy jednoho ze zakladatelů školy a zároveň dobrého přítele George Washingtona a tchána Jamese Alexandera Hamiltona - pravděpodobného autora dopisu, který byl společně s vlasy v obálce zapečetěn.

Schuylerovu koženou knihu s názvem „Gaines Universal Register or American and British Kalendar for the year 1793“ objevil během probíhajícího inventáře archivních sbírek archivář Daniel Michelson.

Podle odborníků bylo v těchto dobách docela běžné obdarovávat své blízké pramínky svých vlasů a nejinak tomu údajně bylo i v tomto případě. Alexander Hamilton, jeden z Otců zakladatelů a první ministr financí Spojených států amerických, byl spolu s manželkou Elizabeth Washingtonovým důvěrným přítelem.

Odborníci se proto domnívají, že Washingtonova manželka Martha věnovala tento pramínek vlasů Elizabeth Hamiltonové a ta jej následně darovala svému synovi Jamesovi, který je později rozdělil mezi své nejbližší přátele a rodinu.

To ostatně vypovídá i z textu, který je nadepsán na obálce: „Washingtonovy vlasy, L.S.S. a GBS od Jamese A Hamiltona, který je dostal od své matky, 10. srpna 1871.

Pravost není stoprocentní

Ačkoli není stoprocentně jisté, že se skutečně jedná o Washingtonovy vlasy, odborníci mají o jejich pravosti jasno.

„Bez DNA to nelze říct s jistotou. Přesto jsem přesvědčený, že jsou autentické,“ svěřil se uznávaný odborník na rukopis a vášnivý sběratel vlasů historických osobností John Reznikoff. Ten má ve své bohaté sbírce pramínky Abrahama Lincolna, Ludwiga van Beethovena či Napoleona Bonaparte.

Veškeré nalezené artefakty budou s největší pravděpodobností v nejbližší době vystaveny veřejnosti.