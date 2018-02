Nejmenovaný muž uvedl, že se pod ním propadl kanál. Bohužel se prý však z kanalizace nebyl schopen dostat, a tak začal v podzemních chodbách hledat alternativní východ.

To se však neukázalo jako nejšťastnější řešení, neboť podle jeho vlastních slov bloudil kanalizační sítí celé tři dny a nachodil téměř deset kilometrů.

