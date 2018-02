Trolejbusu se na zasněžené namrzlé vozovce začala protáčet kola a nemohl vyjet. Skupinka cestujících proto vystoupila ven a přiložila ruku k dílu. Přesto, že vozidlu stále podkluzovala kola, se jim ho nakonec podařilo vyprostit. Ti nejobětavější, kteří tlačili až do poslední chvíle, pak museli do trolejbusu doběhnout.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Moskva se potýká s extrémními přívaly sněhu Zdroj: Reuters

Minulou sobotu napadlo v Moskvě rekordních 40 centimetrů sněhu. Je to nejvíc od roku 1957, kdy se tato měření začala provádět. Podle zástupce moskevského starosty Pjotra Birjukova je to dokonce rekord za posledních 100 let. [celá zpráva]