Malý zbytek „totálního monstra“, jak v září horu tuku nazval mluvčí společnosti Thames Water, která spravuje londýnskou kanalizaci, bude v muzeu britské metropole k vidění do konce června. Slepenec je zakrytý několika průhlednými boxy na sobě, které mají návštěvníky chránit nejen před bakteriemi a jedovatými výpary, ale i značným zápachem.

Muzeum vyjádřilo úmysl vystavit část blobu již loni, krátce po jeho nálezu ve stoce pod čtvrtí Whitechapel. Jeho ředitelka Sharon Amentová tehdy řekla, že zařazení tukové hory do sbírek muzea by „vyvolalo otázky o způsobu našeho současného života a také by inspirovalo návštěvníky k hledání řešení problémů rostoucích metropolí“.

Nechutné a fascinující



Oříškem pro zaměstnance muzea bylo především to, jak tukovou hroudu uchovat. Nápady na naložení do roztoku či zmražení konzervátoři zavrhli a nakonec se rozhodli pro její vysušení na vzduchu. Podařilo se jim to ovšem až s druhým vzorkem. První se totiž po vysušení rozpadl.

„Je to nechutné a fascinující,“ popsala nový exponát kurátorka muzea Viky Sparkesová. Úspěchem výstavy s názvem Fatberg! (Tukovec!) si je podle agentury AP muzeum tak jisté, že návštěvníkům nabídne i tematická trička a cukrovinky.

Anglické slovo fatberg vzniklo spojením označení pro tuk (fat) a ledovec (iceberg). Správa metropolitního kanalizačního systému Brity opakovaně vyzývá, aby do záchodů nesplachovali odpad a aby horký tuk a olej nechávali ztuhnout a poté vyhazovali do popelnic.