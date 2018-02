Po téměř hodinu a půl trvajícím zábavním programu, který čítal vyjma mnoha hudebních vystoupení i působivý ohňostroj, vytáhlo vedení The Pennsylvania Clubu Phila, zhodnotilo situaci a předneslo jeho předpověď. Ta uvrhla Spojené státy do dalších šesti týdnů zimy. Ta byla koneckonců i během samotné předpovědi, která se konala v tamějších brzkých ranních hodinách. Punxsutawney totiž hlásilo deset stupňů pod nulou. Nesmrtelného sviště to však od předpovědi nezastavilo.

Záznam: Svišť Phil předpovídal, zda USA čeká brzké jaro, či dalších šest mrazivých týdnů

„Vždy byl pouze jeden Punxsutawney Phil. Za svou dlouhověkost vděčí pravidelnému popíjení tzv. ,svištího punče', jehož recept je tajný. Jediný lok, který si dá každé léto na tradičním svištím pikniku, mu zaručí dalších sedm let života,” tvrdí členové tamějšího klubu.

Ohlédneme-li se do minulých let, tak má Phil asi takovou úspěšnost jako ostatní meteorologové. S tím, že chlupáč má tu nevýhodu, že on dělá pouze dlouhodobou předpověď, která je vždy tak trochu sázkou do loterie.

Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru monitoruje jeho předpovědi od roku 1988 a jen šest z posledních třiceti předpovědí bylo správných. Ano, počítáte správně – Phil má v posledních 30 letech úspěšnost pouhých 20 procent. Podle místní meteorologické agentury Stormfax je jeho úspěšnost za celou dobu předpovídání 39 procent.

Philovu předpověď sledují v Punxsutawney každoročně tisíce lidí.

Samotná předpověď spočívá v tom, že pokud Phil po vyjmutí z luxusní nory spatří svůj stín, chladné počasí se na severoamerickém kontinentu udrží ještě šest týdnů. Pokud se stín neobjeví, pak má být jaro za dveřmi. Celý výsledek je pak formou básně přednesen nadšenému publiku.

Zajímavé je i to, že Phil svůj stín spatří zhruba v 85 procentech případů. První předpověď měl „pronést” v roce 1887, odkdy se celá tradice datuje. Svišť od té doby spatřil svůj stín 103krát a neviděl ho jen 18krát. Výsledky zbylých chybějících let se nedochovaly.

Kouzelnou tradici v jinak poměrně nezajímavém městečku Punxsutawney proslavila komedie Na Hromnice o den více v hlavní roli s Billem Murraym. Pokud do té doby o svišti Philovi věděli jen v USA, nyní je již známý po celém světě. Punxsutawney tak praská jednou do roka ve švech a již měsíce dopředu hlásí tamější ubytovací kapacity obsazeno.