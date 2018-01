Zaměstnanec bostonského muzea umění moc nerozumí. Hmyz ale loví skvěle

Minulý týden představilo bostonské Museum of Fine Arts speciální posilu do svého týmu. Stalo se jí teprve dvanáctitýdenní štěně výmarského ohaře jménem Riley. Starat se má především o to, aby sbírky zůstaly takříkajíc hmyzuprosté.