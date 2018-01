Dvaadvacetiletý sebevrah se rozhodl skončit se životem 27. prosince loňského roku poté, co se s ním rozešla jeho dívka, se kterou chodil pět let, píše server listu The Daily Mail. Vylezl na střechu a posadil se na římsu v posledním patře budovy.

Na místo okamžitě vyrazili hasiči, kteří mu začali čin rozmlouvat. Rovněž se jim podařilo přivolat mladíkovu expřítelkyni, i když se jí moc nechtělo a po příjezdu se tvářila, že ji chování jejího bývalého irituje.

V průběhu vyjednávání ale sebevrah skočil. Jen díky duchapřítomnosti a bleskurychlé reakci se jednomu ze záchranářů povedlo muže chytit za ruku. „Skočil s takovou silou, že s sebou málem strhl i jednoho z našich kolegů,” popsal velitel zásahu Čeng Li. Společnými silami pak hasiči mladíka vytáhli zpět do bezpečí.