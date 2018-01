Řidička napasovala auto do těsné mezery, nárazy neřešila

Většinu lidí by podobné parkovací místo odradilo, jednu z řidiček malého automobilu značky Smart ve francouzském městě Nice však nikoli. Do miniaturní mezery najížděla tak dlouho, než se do ní nakonec vměstnala. Nevadilo jí ani to, že při tom narážela do vedlejších vozů.