Ascui, jenž původem pochází z Chile, chodí do hor rád. „Vyráží každý víkend. Uvědomuje si jistá rizika, teď se však muselo něco pokazit,“ řekl Daily Mailu jeho bratranec Luis Ascui.

Julio Ascui says he is feeling 'really well' despite being lost for days https://t.co/PrH42Np3FU pic.twitter.com/QS3r4vjVvP