Pokud to dovolí počasí a zejména hladina Visly, ovce a kozy se budou moci na ostrově pást až do března. Býložravci mají z písečného povrchu ostrova odstranit co nejvíce rychle rostoucích rostlin, aby tak udělaly místo pro hnízda rybáků, racků a kulíků říčních. Ty mají v oblibě oblast střední Visly s četnými písečnými lavicemi a ostrovy, k zakládání hnízd ale potřebují nezarostlý písečný terén, uvedl server Onet.pl.

„Doufáme, že ovce a kozy pomohou splnit tento úkol a postarají se o úspěšné hnízdění,“ vysvětlila vedoucí projektu Iwona Zwolińská a připomněla, že na varšavském úseku Visly hnízdí například vzácný rybák malý. Ten nepravidelně zalétává i do Česka. „Právě kvůli nim jsme vytvořili umělé ostrovy, pevné i plovoucí, na kterých mohou ptáci relativně bezpečně hnízdit,“ dodala.

Pokud pilotní projekt „přirozeného kosení“ prostřednictvím pasoucích se ovcí a koz splní očekávání, rozšíří se podle radnice i na další obtížně dostupná místa.