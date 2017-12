Zaměstnanci prodejny vozů BMW v Pchu-tchienu se nakonec dopočítali částky 70 000 jüanů v pěťácích, tedy zhruba 230 000 korun. Manažer prodejny Gu uvedl, že muž zkrátka přišel a trval na tom, že první platbu splatí v kovových mincích. „Klient tvrdil, že si je spořil celé roky,“ uvedl manažer s tím, že celé vozidlo vyšlo v přepočtu na 1,3 miliónu korun.

Bagagist Ent



A man in China has insisted to pay the first installment of his new car in coins. Workers at the... https://t.co/Hyg3r6C4SL — Don ZikkO (@ItweetFEEDS) 21. prosince 2017

Zaměstnanci museli dojet ještě do klientova domu, odkud přivezli dalších deset těžkých krabic s mincemi, které opětovně dlouze přepočítávali na zemi. Takto náročnou směnu pravděpodobně ještě nezažili.

Man Buys BMW With Coins He Saved For Years, In China https://t.co/Xuq7FTw004 pic.twitter.com/ArFupoIBYh — Rumor Bus (@RumorBus) 21. prosince 2017

Podobná praxe by ovšem ve spoustě zemí nebyla možná. Server Ladbible upozorňuje na to, že například ve Velké Británii se mohou lidé považovat za šťastné, když si za drobné pence koupí lístek na autobus. Spojené království má totiž pravidla na to, co lze použít jako legální platidlo na splacení vyšší částky či dluhu. A skutečně malé drobné by proto nesměl a nemohl prodejce přijmout.