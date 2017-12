„Bylo mi šest nebo sedm let, když jsem viděl v jednom z amerických hororů muže, jenž dokázal otočit hlavu tak, aby viděl, co se děje za jeho zády. Fascinovalo mě to. Začal jsem proto trénovat a za pár měsíců jsem to dokázal také,“ tvrdí chlapec.

„Matka mi vždycky dala facku, když mě u toho viděla. Říkala, ať už to nikdy nedělám, protože si můžu poškodit krční páteř. Po čase však zjistila, že mám dar od boha,“ svěřil se agentuře AP.

Otočení hlavy o 180 stupňů není jeho jedinou nevšední dovedností, ve videu například ukazuje také neuvěřitelnou ohebnost v ramenních kloubech.

Musí se postarat o rodinu

Jeho velkým snem je uchytit se v Hollywoodu a hrát v hororech, nyní má však trochu jiné starosti. Jeho otec před nedávnem onemocněl, a tak Sameer skončil se studiem a připojil se k taneční skupině, aby se postaral o svoji početnou rodinu.

„Sameerův otec pracoval v továrně na textil, poté však onemocněl a celá odpovědnost rodiny spadla na Sameera. Je to ještě dítě, ale nemáme jinou možnost. Chtěla jsem, aby studoval, ale osud si přál něco jiného,“ řekla jeho pětačtyřicetiletá matka Rukhsana Khanová.

Sameer se svou taneční skupinou ve městě pravidelně vystupuje, za jedno představení si v přepočtu vydělá zhruba 170 až 300 korun. „Pracuji, abych se postaral o svou rodinu. Nechci, aby mé čtyři sestry musely kvůli nedostatku financí ukončit studium,“ řekl.