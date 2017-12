Londýnská kavárna vám do pěny v kávě vyobrazí portrét

Kavárna The Tea Terrace dostala latté art, tedy techniku kreslení obrazců do kávové pěny, na zcela jinou úroveň. Nabízí totiž kávu s názvem „selfieccino“, do jejíž pěny tamní baristé pomocí speciálního přístroje vyobrazují portréty návštěvníků.