„Naše helikoptéry jsou zajímavé tím, že se do nich snažíme implementovat umělou inteligenci, to znamená že chceme, aby létaly s co nejmenším zásahem operátora. V ideálním případě jsou schopné létat úplně autonomně bez jakékoliv intervence operátora, který v ruce drží dálkové ovládání. Helikoptéra je schopna vnímat okolí, detekovat překážky,” sdělil Novinkám Martin Saska, který je vedoucím týmu Multi-robotocké skupiny z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Bezpilotní helikoptéry jsou vybaveny například GPS, palubním počítačem nebo senzory pro měření vzdálenosti.

Vědci z ČVUT pomocí dronů snímaní obtížně přístupná místa.

FOTO: Novinky

K nejzajímavějším zdokumentováným místem je kostel ve vojenském újezdu Libavá, kde se pomocí dronů podařilo zmapovat vyryté nápisy i díry po kulkách. „Dále jsme mapovali kostel ve Štemberku v Olomouckém kraji, byli jsme i za hranicemi v Polsku v Krozanově, kde jsme mapovali interiér a groty v zámeckém parku a dále jsme byli zde na Staroměstském náměstí v Praze v kostele sv. Mikuláše. Od památkářů zatím máme výborné ohlasy. Díky práci helikoptér jsou schopni získat záběry a data z míst, kam se sami nedostanou a museli by instalovat nákladné lešení,” pokračoval Saska.

Snímání kostela ve vojenském újezdu v Libavé.

FOTO: Fakulta elektrotechnická - ČVUT

Multi-robotická skupina ale na vavřínech neusíná a podle Sasky mají ještě na čem pracovat. „Vyšel nám větší projekt financovaný Ministerstvem kultury. Celkem to je 18 miliónů korun, což nám dává hodně peněz na to, abychom se tomu věnovali opravdu seriózně, abychom dokázali navrhnout algoritmy umělé inteligence, které tu technologii dokáží využít v plném rozsahu. V plánu je konkrétně snímat minimálně dvacet historických objektů v České republice,” dodal.