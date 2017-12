Toulavý sudokopytník jménem Stormy se vydal na dobrodružnou cestu poprvé zhruba ve dvě hodiny ráno, kdy byl spatřen na dálnici. Tam pro něj přijeli policisté, kteří jej odvedli zpět ke kostelu.

Ačkoliv nahánění krav není zrovna nejtypičtější aktivitou policistů, tamní strážníci museli ten samý den Stormy hledat znovu. Nezbedná kráva totiž zase utekla.

Tentokrát ji našli ve čtvrtém patře jednoho z tamních parkovišť. "Znáte to, ráno vstanete a říkáte si, jak je policejní profese náročná, a pak naháníte krávu. Nakonec si však řeknete, že už to aspoň máte za sebou a už to nebudete muset nikdy dělat,“ vtipkovali policisté na svém Twitteru.

Podle listu Philadelphia Inquirer musel někdo záměrně otevřít bránu, ovce a osel však v betlému zůstali.