Na videu, které zveřejnila australská policie, je vidět, že žena nemá příliš jistý krok a vylézt z kolejiště se jí vůbec nedaří. Podle svědků byla žena pod vlivem alkoholu. Situace neskončila tragicky jen díky jednomu z mužů, který na perónu na příjezd příměstského vlaku čekal, a zejména pak třem policejním strážníkům.

Mluvčí policie státu Victoria Sophie Jenningsová pro místní stanici Channel 7 uvedla, že řidič ženu v kolejišti viděl a okamžitě aktivoval nouzové brzdy. Jenže, jak to v těchto případech bývá, vlak jel příliš rychle a byl příliš těžký na to, aby sebepohotovější reakce strojvedoucího eventuální nehodě zabránila.

Zveřejnění videa vyvolalo v Austrálii debatu, zda nezavést ochranné prosklené dveře, které by vstupu do kolejiště zamezily. Daniel Bowen z asociace uživatelů hromadné dopravy to ale nepovažuje za možné. „Je extrémně náročné a nákladné vytvořit takové zábrany ve starých stanicích,“ sdělil Bowen serveru News.com.au s tím, že na nových nádražích se takovéto dveře už instalují.

Přesto však bude nadále zapotřebí zodpovědnosti a zdravého rozumu jednotlivých cestujících.