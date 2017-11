„Jsem pyšná, že malé holčičky na celém světě si teď můžou hrát s Barbie, která nosí hidžáb. Splnil se mi dětský sen,“ napsala po pondělním představení hračky na svém twitterovém účtu Muhammadová, která na loňských olympijských hrách získala bronzovou medaili.

Jednatřicetiletá šermířka narozená v New Jersey prý jako dítě dělala panenkám malé hidžáby z kapesníků, aby vypadaly více jako ona nebo její sestry. Nová panenka vytvořená podle její osoby je kromě hidžábu vybavena kompletní šermířskou výstrojí včetně šavle.

Thank you @Mattel for announcing me as the newest member of the @Barbie #Shero family! I’m proud to know that little girls everywhere can now play with a Barbie who chooses to wear hijab! This is a childhood dream come true 😭💘 #shero pic.twitter.com/py7nbtb2KD