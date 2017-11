„Jeden z našich zaměstnanců, který je nekuřákem, vhodil letos do schránky na připomínky zprávu, že přestávky na cigaretu způsobují problémy. Náš šéf si to přečetl a souhlasil s tím, takže nekuřákům dáváme jako kompenzaci volno navíc,“ uvedl pro The Telegraph Hirotaka Macušima, mluvčí společnosti Piala, která se zabývá marketingem.

Za nespokojenost mezi nekuřáky mohl především čas, který kuřáci strávili mimo kancelář. Firma totiž sídlí ve 29. patře mrakodrapu a každý, kdo toužil po cigaretě, musel sjet až do nejnižšího podlaží. Jedna pauza na kouření se tak běžně protáhla na 15 minut.

Benefit za nekouření



Opatření zavedli ve firmě v září a zaměstnanci si ho pochvalují. Šéf společnosti Takao Asuka se nechal slyšet, že nechtěl své podřízené trestat, ale naopak motivovat. A vypadá to, že se mu to povedlo, protože čtyři zaměstnanci se v reakci na nové pravidlo rozhodli, že s kouřením skoncují.

„Za kouření netrestáme. Místo toho nabízíme benefit za nekouření,“ dodal Macušima.

Piala není jedinou firmou, která se zaměřila na kouření. The Telegraph uvedl, že japonské společnosti v poslední době zvyšují snahu ochránit své zaměstnance před vlivem pasivního kouření. Podle serveru Trading Economics v Japonsku kouřilo v roce 2015 33,7 procenta mužů a 10,6 procenta žen. Pro srovnání v Česku to tehdy bylo 37,4 procenta mužů a 29 procent žen.