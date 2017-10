Desetiletý chlapec ujížděl policistům v ukradeném autě. Už podruhé tento měsíc

Dlouhých 80 kilometrů trvalo policistům z amerického Clevelandu, než dostihli 10letého chlapce, který ve čtvrtek ukradl svým rodičům auto a vyrazil s ním na dálnici. Za tento měsíc je to přitom už podruhé, co to malý Američan udělal, uvedla agentura Reuters.