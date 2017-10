Podvodnici promyšlený podvod pravděpodobně nevyjde, protože celý incident zachytila kamera připevněná v kabině taxíku.

Na záběrech je vidět, jak vůz třiatřicetiletého Stewarta projíždí světelnou křižovatkou, načež se před ním objeví dvě osoby přebíhající přes silnici. Taxikář sice včas zastavil, žena se však rozeběhla proti stojícímu autu.

„Rozběhla se přímo proti mně. Chtěl jsem začít couvat, bál jsem se ale, že by za mnou mohlo stát nějaké auto, tak jsem raději zůstal stát,“ popsal incident.

Když pak udeřila hlavou o kapotu a zůstala ležet uprostřed křižovatky, bylo mu hned jasné, o co se pokouší. „Bylo to jako ze zpomaleného filmu. Hned jsem věděl, o co jí jde. Chtěla vysoudit odškodné,“ řekl.

Muž taxikáři vyhrožoval smrtí

„Žena zůstala ležet na zemi a její kolega přiběhl za mnou. Přes okýnko na mě křičel, že mě zabije. Rozhodl jsem se, že s tím nechci mít nic společného a raději jsem odjel na ústřednu a všem řekl, co se stalo,“ přiznal.

Stewart rovněž uvedl, že i ostatní řidiči pravděpodobně poznali, že jde o podvod, neboť ležící ženu ignorovali a pokračovali v jízdě. „Za rok, co dělám taxikáře, se mi nic podobného nestalo,“ svěřil se.

Škoda na autě se vyhoupla na 500 liber (téměř 15 tisíc korun). „Bez kamery bychom nebyli nijak chráněni. Tohle jsou přesně ty případy, které výrazně ovlivňují pojišťovací průmysl,“ uvedl ředitel společnosti Premier Taxis John Cutler. Policie z hrabství Lancashire potvrdila, že celý incident nyní prošetřuje.