Fotografie mužů plavajících kolem pasti v podobě velké drátěné klece, a dokonce pózujících uvnitř, se objevily na internetu, a následně o nich informoval místní i světový tisk.

„Naprosto mě to šokovalo,“ prohlásila Leuová v rozhovoru s australskou rozhlasovou stanicí ABC. „Tohle je neuvěřitelně pitomé a nebezpečné chování. Říkám si, jestli ti lidé usilují o titul nebo cenu idiota století,“ dodala.

