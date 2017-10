John Craig se do Austrálie přestěhoval před dvěma lety, lákal ho tamní podmořský svět. Příjemné potápění, které prokládal lovem ryb harpunou, se však zvrhlo v boj o život, když pod hladinou zahlédl obrovského žraloka.

Chtěl se dostat zpět do bezpečí na kamarádovu loď, ta mu však zmizela z obzoru. Zoufale volal o pomoc, marně. Po chvíli zjistil, že si musí poradit sám, a vyrazil na dlouhou cestu ke břehu.

John Craig was stranded in Shark Bay north of Perth in Western Australia when he was followed by the predatorhttps://t.co/aIlLsEwcZf