Štěněti zachránila život unikátní operace

Veterinářům ze státní Texas A&M University ve městě College Station se minulý týden povedlo zachránit malé štěně trpící vzácnou poruchou mozku. Největší výzvou pro veterináře bylo přijít na způsob, jak zacelit díru v lebce štěněte, aniž by muselo podstupovat další náročné operace. To se jim nakonec povedlo díky speciální paměťové pěně.