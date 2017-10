Tajné vyšetřování, které neslo název „Operace Menu“, údajně trvalo tři měsíce, během nichž mezi Guerrerou a policistou v utajení proběhlo celkem osm obchodů.

Minimálně dvakrát došlo k prodeji u pultu, drogy muž v těchto případech umístil do sáčku určeného na sušenky, ke kterému přidal dva cheeseburgery, sodu a hranolky. Jedenkrát si policista dávku kokainu vyzvedl na záchodech. Drogy prý Guerrera ukrýval v dávkovači na mýdlo. V ostatních pěti případech se prodej odehrál na parkovišti před restaurací.

Night shift Manager at #Bronx McDonald's,Frank Guerrero,is charged in cocaine sales to undercover Officer inside of 1600 Bruckner Blvd. #SNP pic.twitter.com/cNBitYfBml

Dávky se podle policie postupně zvyšovaly, přičemž ta poslední obsahovala sto gramů kokainu. Celková hodnota drog se vyšplhala na neuvěřitelných 10 900 dolarů (asi 240 tisíc korun).

FRANK GUERRERO 26, SHIFT MANAGER AT BRONX McDonald's> HIS Happy' Meals Came With A Side Of RAW Cocaine https://t.co/iYNLcriDa2 via @nypmetro