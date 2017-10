Nahánění šelmy asi 50 kilometrů od Nového Dillí se údajně účastní na sto policistů a odborníků na divokou zvěř vybavených uspávacími puškami. „Celý komplex jsme uzavřeli a po levhartovi nyní pátráme,“ prozradil tamní policista Ashok Bakshi.

Ranní směna byla zrušena a všichni pracovníci největší indické automobilky Maruti Suzuki, jež vyrábí téměř milión vozidel ročně, byli ihned evakuováni. Před budovou se shromáždilo přibližně 2000 zaměstnanců.

More than 2000 #workers are waiting outside #maruti #suzuki plant #manesar as #leopard is inside plant @HTGurgaon @htdelhi @abhishekbehl pic.twitter.com/YeADWVPRTO