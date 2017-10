Mravenci při útoku předvedli svou pověstnou schopnost precizní koordinace a urputnosti. Malý had neměl žádnou šanci. Svou kořist pak mravenci stejně koordinovaně odnesli do své kolonie.

Živočichů z řádu mravencovitých je bezpočet druhů a všechny patří k těm nejagresivnějším tvorům na Zemi. Více než dvě stě druhů vykazuje takzvané legionářské chování podle jejich nájezdů, během kterých sehraně loví vše živé, na co narazí.

Nájezdů tropických druhů se účastní tisíce jedinců, kteří jsou schopni ulovit až půl miliónu živočichů během jediného dne. Druh kořisti se liší podle druhu mravenců, podzemní mravenci nejčastěji vyhledávají larvy a červy.

Drtivá většina druhů se soustřeďuje na nájezdy do kolonií ostatních mravenců nebo létajícího hmyzu. Obecně ale mravenci nepohrdnou téměř ničím, co se jim ke své smůle připlete do cesty.