Incident se odehrál v newyorské čtvrti Brooklyn na stanici veřejné dopravy Court Street-Borough Hall.

Mladík se rozhodl, že místo koupi jízdenky za metro, která v New Yorku stojí v přepočtu asi 60 korun, raději využije skulinky ve vertikálním otáčivém turniketu. Tou se chtěl protáhnout a následně cestovat zadarmo. V zařízení se však zasekl a zůstal tam uvězněn.

how it feels relying on the MTA to get to work every morning 😂😩😭



via @jeffmonfleury on IG pic.twitter.com/cHQ6KnXPcS