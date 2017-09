Když se sedmatřicetiletá Corina Coxová po hurikánu Irma vrátila zpět domů, vzala svého psa jménem Pokey na procházku. Ten se rozhodl skočit do vody a trochu si zaplavat.

„Přes telefon jsem pozorovala pejska, vůbec jsem se nesoustředila na okolí. Pokey pravděpodobně aligátora zahlédl dřív a skočil do vody, aby zjistil, o co se jedná. To aligátora pravděpodobně vystrašilo,“ prozradila žena.

Zvědavý pes se do vody vydal ještě předtím, než aligátor vystrčil hlavu nad hladinu. Plaz se však vzápětí ocitl jen pár centimetrů od psa. „Když jsem aligátora uviděla, ihned jsem začala přitahovat vodítko, abych psa dostala do bezpečí. Neuvěřitelně mě to vyděsilo. Aligátor tam zůstal ještě další hodinu, asi čekal, že se jeho potrava vrátí,“ uzavřela Coxová.

Aligátor se na místo s největší pravděpodobností zatoulal kvůli rozsáhlým záplavám doprovázeným pustošivým hurikánem Irma.