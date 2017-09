Skupinu šesti nebo sedmi keporkaků natočili přihlížející Danny Sullivan a Shayne McGuire letos v červenci.

Během vynalézavé techniky, které se říká bublinová síť, není prostor na chamtivost. Aby se všechny velryby nasytily, musí spolu úzce spolupracovat.

Prvně si vyhlédnou hejno ryb, které podplavou a následně z hloubky vypouštějí z dýchacích otvorů bubliny. Ty ryby uzavřou do bublinové sítě, odkud už není úniku. Keporkaci pak s otevřenou tlamou vplují do hejna a snaží se najednou pochytat co nejvíce ryb.

„Tento druh lovu je vždy vykonáván ve skupině. Její velikost může být od dvou do šedesáti velryb. V té naší bylo asi šest nebo sedm keporkaků, kteří se oddávali lovu po dobu čtyř hodin,“ řekl agentuře AP Sullivan.