Konvoj obrněných vozidel v pondělí projížděl městem Rjazaň, vzdáleným asi 200 kilometrů od metropole Moskvy. Jeden z řidičů armádního vozidla podcenil zatáčku na křižovatce a zadní částí svého obrněného vozu narazil do bílého protijedoucího automobilu.

„Obrněné bojové vozidlo na křižovatce ztratilo kontrolu a nabouralo osobní automobil,“ napsal podle serveru Mirror muž, jenž celý incident natočil.

Video: "drift" of armored vehicle, part of military convoy in Ryazan https://t.co/mIa29AxcrW pic.twitter.com/B6aqr9pRKv via @ShadenFM