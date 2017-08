Mladý Kanaďan policistu Nirana Jeyanesana, který mu pomohl, sám kontaktoval, aby mu poděkoval.

„Nastupuje v pondělí. Řekl mi, že na sobě měl tu košili i kravatu. Mám takovou radost,“ uvedl muž zákona pro kanadskou stanici CP24.

Jeyanesan se pro neobvyklý krok rozhodl poté, co pachatele vyslechl. Mladík mu řekl, že jeho otec byl nemocný, a tak je na tom jeho rodina špatně. Potřeboval proto práci. Policista usoudil, že zadržet jej by nebylo v zájmu společnosti a pomohl mu. Dočkal se za to pochvaly i od svého nadřízeného. [celá zpráva]

Příběh má hned dva šťastné konce. Práci totiž získal i mladíkův otec. „Pomocí přátel, kteří byli ochotni pomoct, jsme sehnali práci i jeho otci,“ dodal Jeyanesan pro CP24.