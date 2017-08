Ještě jako vojín Bradley Manning poskytla nynější Chelsea Manningová serveru WikiLeaks tajné armádní a diplomatické dokumenty a odpykala si za to sedm let vězení. Na svobodě je od května a od té doby žije v New Yorku, v prosinci oslaví třicetiny.

Leibovitzové zapózovala v červených jednodílných plavkách na pláži. "Chelsea Manningová změnila běh dějin. Soustřeďuje se teď sama na sebe," zní titulek dlouhého článku o Manningové.

Bradley Manning před změnou pohlaví.

FOTO: Reuters, Reuters

O fotografii i o článku se už diskutuje na sociálních sítích. Někteří Američané Manningovou považují za hrdinku, která draze zaplatila za to, že se rozhodla prozradit informace o umírání civilistů při americkém bombardování. Další ji ale považují za zrádkyni.