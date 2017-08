Delikatesa firmy Huntley and Palmers, která biskupské chlebíčky vyrábí dodnes, byla zabalená v papíru a uložená v cínové krabičce. Zatímco krabička se během uplynulého století téměř rozpadla, sladké pečivo bylo v téměř perfektním stavu.

„Biskupský chlebíček je díky vysokým kalorickým hodnotám ideální jídlo do polárních podmínek,“ uvedla Lizzie Meeková z novozélandské organizace Antarctic Heritage Trust (AHT), která má za cíl objevovat a schraňovat artefakty dokumentující strastiplnou historii dobývání nejjižnějšího kontinentu.

No doubt this will spark debate about who likes fruit cake...@InspireExplore conservators find 106 yr old fruit cake in hut in #antarctica pic.twitter.com/2RdvgTJ8BB