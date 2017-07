Na netradiční obchod, připomínající klasické řeznictví, narazíte v ulici Boxhagener v Západním Berlíně. Jedná se o prodejnu s bytovými doplňky s designem masových výrobků.

„Aufschnitt Textile Butchers je jeden z nejneobvyklejších obchodů v oblasti bytových doplňků,” sdělila pro Barcroft TV jeho majitelka Silvia Waldová. Naleznete tady především různé druhy polštářků ve tvaru klobás, slaniny a kusů masa.

Oblíbené jsou zejména salámy větších velikostí

FOTO: Profimedia.cz

„Reakce naších zákazníků je vždycky zábavná. Když otvírají dveře, říkají si, jak mají chuť na pořádný kus masa. Poté však zjistí, že je všechno vyrobeno z textilu a začnou se smát. A to je přesně to, co mám na své práci ráda,” dodala Waldová.