Delfína lidé objevili kolem páté hodiny odpolední. Podle vzdálenosti od vody experti odhadli, že zvíře bylo na suchu několik hodin. Přivolaní záchranáři se okamžitě pustili do práce a nezaháleli ani kolemjdoucí. Okamžitě nabídli svou pomoc.

Pracovníci pobřežní stráže a členové Královské společnosti pro prevenci krutosti na zvířatech se starali o vystresovaného delfína a místní obyvatelé pilně nosili vodu, aby mohli záchranáři delfína zavodňovat.

Delfína totiž nelze jen tak odtáhnout zpět do vody. Zvíře je vystaveno extrémnímu stresu a mohlo by zranit ostatní, a hlavně samo sebe. Zpátky ve vodě by tak příliš dlouho nepřežilo. V případě uvízlého delfína to naštěstí neplatilo. Byl opatrně odnesen zpět do vody a za pomoci potápěčů doveden do hlubších vod.