Dramatický okamžik se odehrál 13. července a živě jej vysílal na internetu kanál stanice safariLIVE. „Fakt, že se to vysílalo v přímém přenosu, právě v tom okamžiku, kdy se to dělo, vás do té akce úplně vtáhne,“ sdělila šéfka obsahu stanice Emily Wallingtonová.

Na záznamu je vidět, jak se zebra vcelku poklidně brodí řekou, dokud si nevšimne, že k ní plavou dva krokodýlové. Zběsilým úprkem se jí tedy podaří doběhnout na protější břeh, kam se chtěla dostat za lepší trávou.

Tam na ni ale čekalo další smrtelné nebezpečí. „Zebra vůbec netušila, že tam jsou lvi a chystají se na útok,“ dodala Wallingtonová. Kopytníka po pár skocích v trávě povalila na zem jedna ze lvic, druhá jí hned přispěchala na pomoc. Zebra tak neměla nejmenší šanci boj vyhrát.