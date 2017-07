„Teprve v sobotu kolem jedné hodiny odpoledne jsme měli jasné signály, že pokvete na sto procent. Ve čtyři jsme provedli ručně opylování pylem, který nám poslali z Ameriky,“ řekl Právu ředitel liberecké Botanické zahrady Miloslav Studnička.

Podle něj se bude květ zmijovce ještě chvíli rozvíjet. „Až se setmí, tak se květ vykloní úplně až dolů, takže bude přes metr široký a nádherně barevný. A to je jeho vrchol,“ popsal Studnička.

„Tím, že nám teď už pravidelně kvete, tak můžeme říci, že tuto rostlinu umíme pěstovat. Jsem na to pyšný,“ říká o zmijovci ředitel botanické zahrady Miloslav Studnička.

FOTO: Michael Polák, Právo

Vydrží jen do rána



Květ podle něj takto rozvitý vydrží jen do rána. „S prvními slunečními paprsky se to celé zbortí, ta špička lehne stranou a z toulce vznikne taková kápě, střecha, která se rozepne nad pohlavními orgány rostliny, aby tam nepršelo a nehnilo to. A já doufám, že se tam budou vyvíjet semena,“ doplnil.

Kvůli zmijovci bude mít v sobotu Botanická zahrada v Liberci otevřeno až do půlnoci. Lidé tak budou moci rostlinu vidět v jejím absolutním rozkvětu a v době, kdy by se jinak do zahrady nedostali.

Zmijovec titánský

FOTO: Michael Polák, Právo

Zmijovec v Liberci vykvetl už potřetí, vždy v intervalu tří let. O rostlinu se ale botanická zahrada stará už bezmála dvacet let, semena rostliny získala z botanické zahrady ve Frankfurtu nad Mohanem. „Tím, že nám teď už pravidelně kvete, tak můžeme říci, že tuto rostlinu umíme pěstovat. Jsem na to pyšný,“ dodal ředitel.

Zmijovec roste ve volné přírodě pouze na Sumatře. I v botanických zahradách se v Evropě vyskytuje jen ojediněle.