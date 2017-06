Ogilvy strávil prací se dřevem celý život. Proto když před 10 lety spatřil polorozpadlou kocábku, plány na důchod nabyly velice jasných rozměrů. Za 5000 liber (tehdy to bylo zhruba 200 000 korun) ji zakoupil a za další 3000 liber (120 000 korun) nechal přes 12 metrů dlouhou loď převézt na svou zahradu ve skotském městečku Forres.

Se samotnou renovací začal v roce 2013. Muž zvyklý tvrdě pracovat opravám věnoval veškerý svůj čas. U lodi nazvané Mořský Ďas trávil osm hodin denně a do člunu investoval dalších 5000 liber. V sobotu 24. června 2017, po mnoha letech dřiny, se Ogilvy se svými dvěma syny a opravenou lodí vydal do přístavu Burghead Harbour, aby podnikl první plavbu.

Veškeré snahy o záchranu lodě byly marné.

FOTO: Profimedia.cz

Jen co se však Ogilvy odpoutal od břehu, loď okamžitě začala nabírat vodu. „Praskliny byly větší, než jsem čekal, a voda se okamžitě začala valit dovnitř,“ vyprávěl už na břehu Skot. Z potápějícího se Mořského Ďasa zachránil Ogilvyho a jeho syny nedaleký rybářský člun. Už z břehu pak důchodce pozoroval, jak se čtyři roky jeho práce a tisíce investovaných liber potápí ke dnu.

Pokud byste mysleli, že Richard Ogilvy na lodě zanevřel, byli byste na omylu. Skotský důchodce všechno bere s humorem. „Tuhle kocábku nic nerozhází,“ říká. Mořský ďas má za sebou opravdu bohatou historii. Loď byla postavena v roce 1936 v Německu a společně s další stovkou jí podobných sloužila k výcviku německých kadetů. Po válce tyto cvičné lodě připadly Britům jako součást reparací a námořnictvo je pak postupně rozprodalo soukromým osobám.

Jeden z Ogilvyho synů čeká na vytáhnutí. Mořský Ďas pomalu klesá ke dnu.

FOTO: Profimedia.cz

Osud Mořského Ďasa rozhodně není u konce. Ogilvy plánuje loď opět opravit, lépe prověřit její vodotěsnost, a nejpozději za rok opět spustit na mořskou hladinu. „Byla to skvělá zkušenost,“ říká Skot. Navíc si o jeho „plavbě“ povídá celý kraj. „Trvalo to 75 let, ale konečně se o mně mluví,“ směje se muž.